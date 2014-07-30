欧洲个股：阿斯利康收购同业Almirall的肺病药物，最多支付21亿美元

路透伦敦7月30日 - 英国制药商阿斯利康(AstraZeneca) 周三在拓展呼吸道药物业务方面迈出重要一步，敲定了收购西班牙药企Almirall 肺病药物的交易，总值最高达21亿美元。

阿斯利康表示，先期将支付8.75亿美元，若该药物达到开发和销售目标，最高可能再支付12.2亿美元。该公司5月时拒绝了辉瑞 1,180亿美元的收购提案。

本次结盟令阿斯利康在关键的治疗领域获得加强。其执行长Pascal Soriot决心证明该公司可以独立打拼出强大的未来。

阿斯利康将有权开发和商业化Almirall现有肺病药物，包括近期推出的Eklira或aclidinium，以及一系列正在实验阶段的疗法。

重要的是，此交易有助于阿斯利康从已经上市的药物Eklira上获得营收。对于正为一波畅销药物专利到期而苦恼的阿斯利康，此举将马上带来收入。