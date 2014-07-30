欧洲个股：阿斯利康收购同业Almirall的肺病药物，最多支付21亿美元

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透伦敦7月30日 - 英国制药商阿斯利康(AstraZeneca) 周三在拓展呼吸道药物业务方面迈出重要一步，敲定了收购西班牙药企Almirall 肺病药物的交易，总值最高达21亿美元。
阿斯利康表示，先期将支付8.75亿美元，若该药物达到开发和销售目标，最高可能再支付12.2亿美元。该公司5月时拒绝了辉瑞 1,180亿美元的收购提案。
本次结盟令阿斯利康在关键的治疗领域获得加强。其执行长Pascal Soriot决心证明该公司可以独立打拼出强大的未来。
阿斯利康将有权开发和商业化Almirall现有肺病药物，包括近期推出的Eklira或aclidinium，以及一系列正在实验阶段的疗法。
重要的是，此交易有助于阿斯利康从已经上市的药物Eklira上获得营收。对于正为一波畅销药物专利到期而苦恼的阿斯利康，此举将马上带来收入。
该公司预计这次交易不会影响2015年的每股核心获利，但2016年起将有所助益；2014年的财测将不受影响。交易资金将来自现有现金储备和短期信贷工具。(完) (编译 朱晓军；审校 张明钧)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋