中国证券：QFII已合计获批579亿美元额度，7月已净增13.5亿--外管局

加拿大股市：因银行股下跌收低，但能源股摆脱油价下挫影响
路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。
路透北京7月30日 - 中国国家外汇管理局周三公布数据，截至7月30日，已有252家QFII(合格境外机构投资者)合计获批578.98亿美元的投资额度，较上月底净增13.5亿美元。
外管局网站数据显示，7月，法国兴业银行、元大宝来证券投资信托股份有限公司和易方达资产管理（香港）有限公司分别获批增加2亿美元；马来西亚国家银行获批增加5亿美元，总额度增至15亿美元。鼎晖投资咨询新加坡有限公司获批增加1.5亿美元，惠理基金管理香港有限公司获批增加1亿美元。
继2012年中国QFII额度扩容提速之后，2013年继续发力，全年净增122.58亿美元至497.01亿美元。2012年中国增加158.03亿美元QFII额度，一年的增幅相当于此前六年新批额度之和。（完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。