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货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 17:12 BJT

中国证券：QFII已合计获批579亿美元额度，7月已净增13.5亿--外管局

路透北京7月30日 - 中国国家外汇管理局周三公布数据，截至7月30日，已有252家QFII(合格境外机构投资者)合计获批578.98亿美元的投资额度，较上月底净增13.5亿美元。

外管局网站数据显示，7月，法国兴业银行、元大宝来证券投资信托股份有限公司和易方达资产管理（香港）有限公司分别获批增加2亿美元；马来西亚国家银行获批增加5亿美元，总额度增至15亿美元。鼎晖投资咨询新加坡有限公司获批增加1.5亿美元，惠理基金管理香港有限公司获批增加1亿美元。

继2012年中国QFII额度扩容提速之后，2013年继续发力，全年净增122.58亿美元至497.01亿美元。2012年中国增加158.03亿美元QFII额度，一年的增幅相当于此前六年新批额度之和。（完） (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
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