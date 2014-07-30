表格：欧元区7月经济景气指数小升至102.2，企业信心下滑

路透布鲁塞尔7月30日 - 欧盟执委会周三公布：

* 欧元区7月经济景气指数小升至102.2(路透调查为101.8)，6月修正后为102.1

* 欧元区7月企业景气指数为0.17(路透调查为0.20)，6月修正后为0.21

* 欧元区7月工业景气指数为负3.8，6月修正后为负4.3；7月服务业景气指数为3.6，6月修正后为4.4

* 欧元区7月消费者信心指数为负8.4，6月为负7.5

详细数据如下：

欧元区 7月 6月 5月

经济景气 102.2 102.1 102.6

工业 -3.8 -4.3 -3.1

服务业 3.6 4.4 3.8

消费 -8.4 -7.5 -7.1

零售贸易 -2.5 -1.9 -2.5

建筑 -28.2 -31.7 -30.1

生产者通胀预期 0.2 -0.1 -1.3

消费者通胀预期 8.7 8.6 9.6

企业信心 0.17 0.21 0.36

欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here (完)