表格：欧元区7月经济景气指数小升至102.2，企业信心下滑

加拿大股市：因银行股下跌收低，但能源股摆脱油价下挫影响
路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。
路透布鲁塞尔7月30日 - 欧盟执委会周三公布：
* 欧元区7月经济景气指数小升至102.2(路透调查为101.8)，6月修正后为102.1
* 欧元区7月企业景气指数为0.17(路透调查为0.20)，6月修正后为0.21
* 欧元区7月工业景气指数为负3.8，6月修正后为负4.3；7月服务业景气指数为3.6，6月修正后为4.4
* 欧元区7月消费者信心指数为负8.4，6月为负7.5
详细数据如下：
欧元区 7月 6月 5月
经济景气 102.2 102.1 102.6
工业 -3.8 -4.3 -3.1
服务业 3.6 4.4 3.8
消费 -8.4 -7.5 -7.1
零售贸易 -2.5 -1.9 -2.5
建筑 -28.2 -31.7 -30.1
生产者通胀预期 0.2 -0.1 -1.3
消费者通胀预期 8.7 8.6 9.6
企业信心 0.17 0.21 0.36
欲浏览欧盟执委会数据，请点选：here (完)
路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。