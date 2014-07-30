中国外汇：6月央行口径新增外汇占款大幅减少867.63亿元，显示央行反向干预

路透北京7月30日 - 中国人民银行最新数据显示，6月新增央行口径外汇占款大幅减少8 67.63亿元人民币，为2013年6月以来首现负增长，亦创下2005年汇改以来的第二大跌幅。显 示中国央行在当月反向干预了汇市，即在市场上卖出美元，回收了人民币。 自去年8月以来，央行口径外汇占款增长开始提速，并于今年1月时达到阶段性高点后回 落，5月新增央行口径外汇占款仅3.61亿元。 央行此前公布的6月全部金融机构新增外汇占款减少882.8亿元人民币，不仅为连增10个 月后的首次下降，亦创下两年半以来的最大单月降幅。路透从该数据中扣减央行口径外汇占 款，得出的商业银行5月新增外汇占款近似值为减少15亿元。 “从数据上看，6月份央行反向干预是成立的，就是它应该在市场卖出了美元，但从盘 面上看并不是特别明显。当时的理解是客盘结汇还是太多，这从结售汇数据上也能找到支持 ，但客盘结汇和外汇占款数据的矛盾还是无法解释。”一股份行外汇交易主管称。 招商证券此前发布的研究报告就表示，央行行为的转变是6月外汇占款负增长的根本原 因，“本月结售汇顺差规模的回升也对我们解读外汇占款制造了困扰。结售汇顺差与外汇占 款再度大幅悖离，个中原因可能还有待更多数据和信息的公布才能得以解释。” 中国国家外汇管理局此前公布，6月代客结售汇顺差152亿美元，较5月回升，并为三个 月新高；同期银行代客远期净售汇27亿美元，为19个月来首次转为净售汇。 6月分红购汇的因素依然存在，但受人民币兑美元中间价整月累积升值0.71%带动，加上 外贸好转，人民币做多预期累积，人民币兑美元即期累积升值0.68%，为连续第二个月保持 升值。 7月尽管人民币中间价跟随美元走势不断走弱，但客盘人民币升值预期渐强，且分红和 油盘购汇渐弱，人民币升值势头明显，将连续第三个月保持升值。7月30日，人民币兑美元 即期已经突破6.18关口，汇价回到今年3月17日时的水平，与中间价的价差收窄至几十个点 子。 国家外管局国际收支司司长管涛此前称，二季度中国跨境资金流动呈现偏流出的压力是 可以解释的，这反映了在国内外存在较多不确定、不稳定因素的情况下，随着人民币汇率双 向波动的增强，境内的企业等机构外汇收支行为发生了一些调整。“由于前期大量远期结售 汇到期履约，银行未到期的远期结售汇余额发生变化，使得银行增持头寸。” 中国央行在外汇市场的反向干预，亦表明央行通过此举回收了流动性。6月银行间市场 资金面曾出现波动，当时中国央行在6月底顺势暂停已连续操作四个月之久的正回购。 时间 央行口径新增 *商业银行 新增外汇 当月中间价 当月人民币即 外汇占款 新增外汇 占款 环比升贬值 期升贬值幅度 占款（近 幅度 似值） 6月 -867.63 -15 -882.8 0.71% 0.68% 5月 3.61 383 387 -0.19% 0.19% 4月 845.89 323 1,169 -0.1% -0.67% 3月 1,741.26 151 1,891.97 -0.5% -1.19% 2月 1,192.53 90 1,282.46 -0.27% -1.38% 2014年1月 4,945.31 -572 4,373.66 -0.13% -0.10% 12月 2,233.42 495 2,728.80 0.58% 0.65% 11月 3,993.36 -14 3,979.48 0.16% 0.02% 10月 4,494.58 -79 4,416.02 0.09% 0.45% 9月 2,682.05 -1,418 1,263.62 0.37% -0.04% 8月 978.72 -706 273.20 0.13% 0.15% 7月 19.14 -264 -244.74 0.00% 0.14% 6月 -90.87 -321 -412.05 0.01% -0.05% 5月 1,012.88 -344 668.62 0.67% 0.50% 4月 2,843.43 100 2,943.55 0.77% 0.74% 3月 2,880.80 -518 2,363.02 0.14% 0.17% 2013年2月 3,037.55 -83 2,954.26 0.03% -0.04% 注：1. * 商业银行新增外汇占款=新增外汇占款-央行口径新增外汇占款 2. 数据来源为央行货币当局资产负债表、金融机构人民币信贷收支表和外汇交易 中心。 更多数据细节，请点选央行网站(www.pbc.gov.cn)（完） (发稿 谢衡/李然/李文科; 审校 曾祥进)