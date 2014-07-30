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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 17:12 BJT

中国外汇：6月央行口径新增外汇占款大幅减少867.63亿元，显示央行反向干预

路透北京7月30日 - 中国人民银行最新数据显示，6月新增央行口径外汇占款大幅减少8
67.63亿元人民币，为2013年6月以来首现负增长，亦创下2005年汇改以来的第二大跌幅。显
示中国央行在当月反向干预了汇市，即在市场上卖出美元，回收了人民币。
    
    自去年8月以来，央行口径外汇占款增长开始提速，并于今年1月时达到阶段性高点后回
落，5月新增央行口径外汇占款仅3.61亿元。
    
    央行此前公布的6月全部金融机构新增外汇占款减少882.8亿元人民币，不仅为连增10个
月后的首次下降，亦创下两年半以来的最大单月降幅。路透从该数据中扣减央行口径外汇占
款，得出的商业银行5月新增外汇占款近似值为减少15亿元。  
    
    “从数据上看，6月份央行反向干预是成立的，就是它应该在市场卖出了美元，但从盘
面上看并不是特别明显。当时的理解是客盘结汇还是太多，这从结售汇数据上也能找到支持
，但客盘结汇和外汇占款数据的矛盾还是无法解释。”一股份行外汇交易主管称。

    招商证券此前发布的研究报告就表示，央行行为的转变是6月外汇占款负增长的根本原
因，“本月结售汇顺差规模的回升也对我们解读外汇占款制造了困扰。结售汇顺差与外汇占
款再度大幅悖离，个中原因可能还有待更多数据和信息的公布才能得以解释。”
    
    中国国家外汇管理局此前公布，6月代客结售汇顺差152亿美元，较5月回升，并为三个
月新高；同期银行代客远期净售汇27亿美元，为19个月来首次转为净售汇。 
    
    6月分红购汇的因素依然存在，但受人民币兑美元中间价整月累积升值0.71%带动，加上
外贸好转，人民币做多预期累积，人民币兑美元即期累积升值0.68%，为连续第二个月保持
升值。
    
    7月尽管人民币中间价跟随美元走势不断走弱，但客盘人民币升值预期渐强，且分红和
油盘购汇渐弱，人民币升值势头明显，将连续第三个月保持升值。7月30日，人民币兑美元
即期已经突破6.18关口，汇价回到今年3月17日时的水平，与中间价的价差收窄至几十个点
子。
    
    国家外管局国际收支司司长管涛此前称，二季度中国跨境资金流动呈现偏流出的压力是
可以解释的，这反映了在国内外存在较多不确定、不稳定因素的情况下，随着人民币汇率双
向波动的增强，境内的企业等机构外汇收支行为发生了一些调整。“由于前期大量远期结售
汇到期履约，银行未到期的远期结售汇余额发生变化，使得银行增持头寸。”

    中国央行在外汇市场的反向干预，亦表明央行通过此举回收了流动性。6月银行间市场
资金面曾出现波动，当时中国央行在6月底顺势暂停已连续操作四个月之久的正回购。
    
        
    时间      央行口径新增  *商业银行  新增外汇  当月中间价   当月人民币即
                外汇占款    新增外汇     占款    环比升贬值   期升贬值幅度
                            占款（近                幅度      
                             似值）                           
     6月           -867.63        -15    -882.8        0.71%         0.68%
     5月              3.61        383       387       -0.19%         0.19%
     4月            845.89        323     1,169        -0.1%        -0.67%
     3月          1,741.26        151  1,891.97        -0.5%        -1.19%
     2月          1,192.53         90  1,282.46       -0.27%        -1.38%
  2014年1月       4,945.31       -572  4,373.66       -0.13%        -0.10%
    12月          2,233.42        495  2,728.80        0.58%         0.65%
    11月          3,993.36        -14  3,979.48        0.16%         0.02%
    10月          4,494.58        -79  4,416.02        0.09%         0.45%
     9月          2,682.05     -1,418  1,263.62        0.37%        -0.04%
     8月            978.72       -706    273.20        0.13%         0.15%
     7月             19.14       -264   -244.74        0.00%         0.14%
     6月            -90.87       -321   -412.05        0.01%        -0.05%
     5月          1,012.88       -344    668.62        0.67%         0.50%
     4月          2,843.43        100  2,943.55        0.77%         0.74%
     3月          2,880.80       -518  2,363.02        0.14%         0.17%
  2013年2月       3,037.55        -83  2,954.26        0.03%        -0.04%
    
    注：1. * 商业银行新增外汇占款=新增外汇占款-央行口径新增外汇占款
        2. 数据来源为央行货币当局资产负债表、金融机构人民币信贷收支表和外汇交易
中心。
    
    更多数据细节，请点选央行网站(www.pbc.gov.cn)（完）

 (发稿 谢衡/李然/李文科; 审校 曾祥进)
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