中国外汇：二季度经常项顺差722亿美元，资本和金融逆差369亿美元--外管局

加拿大股市：因银行股下跌收低，但能源股摆脱油价下挫影响
路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。
路透北京7月30日 - 中国国家外汇管理局周三公布，今年二季度经常项目顺差722亿美元，资本和金融项目逆差369亿美元。
外管局公布2014年二季度及上半年国际收支平衡表初步数据显示，按美元计价，2014年上半年，中国国际收支经常项目顺差793亿美元，与同期GDP之比为1.8%，其中，货物贸易顺差1,494亿美元，服务贸易逆差625亿美元；资本和金融项目顺差815亿美元，其中，直接投资净流入939亿美元。
数据称，按美元计价，2014年二季度中国经常项目顺差中，货物贸易顺差1,090亿美元，服务贸易逆差296亿美元；资本和金融项目逆差中，直接投资净流入403亿美元。（完）
更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。