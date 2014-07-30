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货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 17:23 BJT

中国外汇：二季度经常项顺差722亿美元，资本和金融逆差369亿美元--外管局

路透北京7月30日 - 中国国家外汇管理局周三公布，今年二季度经常项目顺差722亿美元，资本和金融项目逆差369亿美元。

外管局公布2014年二季度及上半年国际收支平衡表初步数据显示，按美元计价，2014年上半年，中国国际收支经常项目顺差793亿美元，与同期GDP之比为1.8%，其中，货物贸易顺差1,494亿美元，服务贸易逆差625亿美元；资本和金融项目顺差815亿美元，其中，直接投资净流入939亿美元。

数据称，按美元计价，2014年二季度中国经常项目顺差中，货物贸易顺差1,090亿美元，服务贸易逆差296亿美元；资本和金融项目逆差中，直接投资净流入403亿美元。（完）

更多细节，请点选外管局网站(here) (发稿 李文科; 审校 曾祥进)
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