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市场报道 | 2014年 7月 30日 星期三 17:32 BJT

欧洲汇市：英镑兑美元触及六周新低，长期涨势暂时陷入蛰伏期

由于国内数据清淡，英镑本周是否进一步下行，可能主要取决于美国数据，周三美国数据包括第二季国内生产总值(GDP)和ADP就业报告。

周二英镑 下跌0.005美元，跌破了55日均线切入点1.6956，以及100个月均线切入点1.6957附近的重要支撑位。

“我们仍可能看到1.80，只是机率比几周前要小。”纽约梅隆银行策略师Neil Mellor称，“如果兑全球最弱货币之一都两周表现不佳，可能在重新投资英镑前，也该采取下观望态度了。”

欧元兑英镑 基本持平在0.7917。英镑兑欧元仍接近上周创下的两年高点0.7874。(完)

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