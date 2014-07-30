欧洲汇市：英镑兑美元触及六周新低，长期涨势暂时陷入蛰伏期

加拿大股市：因银行股下跌收低，但能源股摆脱油价下挫影响
路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。
由于国内数据清淡，英镑本周是否进一步下行，可能主要取决于美国数据，周三美国数据包括第二季国内生产总值(GDP)和ADP就业报告。
周二英镑 下跌0.005美元，跌破了55日均线切入点1.6956，以及100个月均线切入点1.6957附近的重要支撑位。
“我们仍可能看到1.80，只是机率比几周前要小。”纽约梅隆银行策略师Neil Mellor称，“如果兑全球最弱货币之一都两周表现不佳，可能在重新投资英镑前，也该采取下观望态度了。”
欧元兑英镑 基本持平在0.7917。英镑兑欧元仍接近上周创下的两年高点0.7874。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/朱晓军；审校 蔡美珍/张明钧)
路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。