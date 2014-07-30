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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 17:51 BJT

英国金融：央行宣布追讨违规银行家奖金追溯时间可远达七年

路透伦敦7月30日 - 英国央行周三表示，违规的银行家可能必须缴回远达七年前的奖金。

在银行业不当行为仍在遭到揭发之际，英国当局推出全球对奖金最严格的限制。

该规定将于明年起生效。

英国央行称，“为了确保对整个行业实施追讨规定的一致及公平，追讨的最终规定仅适用于2015年1月1日及以后发放的奖金。”

奖金一般是以三至五年时间支付，根据原先规定，在支付期间原本便可能遭到追讨，但新规定又进一步扩大了允许追讨奖金的追溯时间。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)
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