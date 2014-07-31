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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 08:37 BJT

台湾数据：第二季经济成长率初估3.84%优于预期，创六季以来高位

路透台北7月31日 - 台湾主计总处周四公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年增3.84%，创六季以来高位。且高于市场预估值3.27%。前高为2012年第四季年成长3.85%。

根据路透此前访查13家金融机构，分析师认为第二季台湾经济成长率料为3.27%，是连三季走高，并创一年半以来的高位。

主计总处在每年1月、4月、7月和10月底将公布前一季的GDP年增率概估值；2月、5月、8月、11月则将公布统计值，并一并公布未来的经济成长率预估。(完)

欲浏览相关细节，请点选(here) (采访 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
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