台湾数据：第二季经济成长率初估3.84%优于预期，创六季以来高位

标题新闻：明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利称，增加基建投资不一定会令美国经济成长加快
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路透台北7月31日 - 台湾主计总处周四公布，第二季国内生产总值(GDP)概估为年增3.84%，创六季以来高位。且高于市场预估值3.27%。前高为2012年第四季年成长3.85%。
根据路透此前访查13家金融机构，分析师认为第二季台湾经济成长率料为3.27%，是连三季走高，并创一年半以来的高位。
主计总处在每年1月、4月、7月和10月底将公布前一季的GDP年增率概估值；2月、5月、8月、11月则将公布统计值，并一并公布未来的经济成长率预估。(完)
欲浏览相关细节，请点选(here) (采访 高洁如; 撰写 林妙容; 审校 杨淑祯)
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路透约翰内斯堡4月24日 - 南非兰特兑美元周一触及三周高位，因新兴市场资产得到提振，此前市场中意的候选人在法国总统大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 - - - * 5月 268.8 52 87 * 6月 234 170 67 * 7月 224.6 135 126 * 8月 221.5 595 206 * 9月 217.2 3,773 1,671 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)