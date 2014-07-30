《中国债市每日综述》现券收益率波动不大，机构观望等待更多政策指引

* 现券收益率及IRS均窄幅波动，暂无明确方向

* 资金利率稳中回落，机构流动性预期平稳

* 政治局会议表态未超出预期，现券短线料维持震荡

路透上海7月30日 - 中国银行间市场周三现券收益率窄幅波动。交易员表示，因资金面持续保持平稳态势，且政治局会议最新表态亦未超出市场预期，现券整体方向暂不明，机构交投意愿有限，致收益率全天变动甚微。

他们并认为，短期来看监管层定向调控仍是主力，货币政策暂不会全面放松，在新的宏观经济数据公布之前，现券调整行情或将持续，走势难脱离区间震荡。

“今天很平淡啊，感觉市场还是缺乏政策的明确指引。”华南一银行交易员称，大家都比较迷茫，政治局会议也没听出什么新的东西。

周二召开的中共中央政治局会议称，下半年要保持宏观政策连续性和稳定性，针对经济运行中的突出问题，更加注重定向调控。

东莞银行金融市场部分析师陈龙认为，监管层强调定向调控，表明货币政策不会全面放松，谨慎预期将主导市场的心态，但监管也必须在降低融资成本上做文章，引导资金投向转型方向，可以预见，慢牛和分化走势将主导下半年现券行情。

"货币政策上的“滴灌”可以是高层调控的主要手段,通过再贷款和PSL来执行。“他称，因为滴灌将通过中期资金价格影响融资成本从而影响现券的收益率，届时收益率再度向下的可能性较大。

他并认为，由于宏观上需要控制金融风险并有序缓释存量风险，加之利率市场化推进，产能过剩行业、政策淘汰行业等债券的违约风险将上升，将不断冲击市场神经，回归高等级信用债和利率债将是市场规避风险的一致动作，从而带动信用市场分化。

农业发展银行周三招标的三期固息增发债，中标收益率稍高于预期。近日现券和资金面均较平稳，新债发行也难出现大惊大喜，与预测均值偏离度仅在2个基点(bp)上下。

银行间人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 周三窄幅波动。消息面淡静，且七天回购定盘利率 仍在相对高位徘徊，IRS缺乏继续下行动力，场内观望气氛占主导。

中金所五年期国债期货主力合约TF1409 今日收报93.032元，较上日结算价跌0.018元，或0.02%。剩余期限约9.48年的国开行固息债140205最新报价在 5.2500%/5.1800%，上日尾盘在5.2300%/5.1300%。

**主要回购利率稳中略降**

银行间资金市场周三主要回购利率稳中略降，月底将至，但资金供给依旧充裕，尽管部分信用债质押的回购交易仍会对成交均价形成一些扰动外，但随着月末因素很快消除，回购利率料仍有进一步下行空间。

交易员并认为，上一波新股IPO对流动性的冲击也过去，新一轮大规模IPO现身仍有时日，短期内尚看不到会对资金面形成明显影响的因素，资金充裕格局料难改。

“比较松，大家（资金）平盘都挺快的，之后交易就比较淡了。”上海一银行交易员称。

她并谈到，随着更多中小银行加入同业存单的发行行列，也对原有的市场格局有所影响，长期限回购以及同业存款交易呈减少之势，开始向同业存单分流。

北京一银行交易员指出，官方最新表态下半年宏观政策还将以定向调控为主线，为保持政策的实施空间，资金面保持稳中偏松的局面仍为央行所乐见。

中国央行周二再度重启正回购操作，规模150亿元人民币，但仍不敌到期致公开市场单日小量净投放。业内人士指出，随着短期扰动因素度过，流动性已获改善并为恢复正回购创造了条件。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,914.55亿元，较上日的8,091.13亿元增一成；其中，隔夜品种成交7,796.18亿元，上日为6,868.55亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:35 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.2743 3.2704 +0.39 7,796.18

七天 3.9671 3.9865 -1.94 955.54

14天 4.5292 4.5495 -2.03 27.04

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3000 1.1400 +116.00 2,582.99

七天 2.8000 3.4950 -69.50 366.38

14天 3.8050 3.9000 -9.50 22.67

回购定盘利率

其中:隔夜 3.3400 3.2600 +8.00 --

七天 3.9800 3.9500 +3.00 --

14天 4.6500 4.6500 +0.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.2502 3.2503 -0.01 --

七天 3.9140 3.9070 +0.70 --

三个月 4.7316 4.7390 -0.74 --