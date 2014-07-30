香港社会：年轻人视置业为现时最想实现的人生目标--调查

路透香港7月30日 - 康宏金融集团公司 周三发布的调查指出，超过四分之一的年轻人视“买房”为现时最想实现的人生目标；八成年轻人表示有储蓄习惯，而有投资习惯的近七成首选股票投资。

该项有关港人理财态度意见调查报告显示，25.3%的18至29岁受访者将“买楼”视为现时最想实现的人生目标。即使香港住宅楼市价格一直居高不下，甚至近两月升幅加快，置业安居仍然是香港年轻人首要理想。 “环游世界”和“赚很多钱”分列目标清单二、三位。

康宏集团行政总裁冯雪心分析，以月入1.2万港元的本地毕业生为例，若要购入300万港元的“上车盘”住宅单位，每月储蓄三分之一即4,000港元，假设银行储蓄没有利息回报，每年人工加幅约5%，楼价维持不变，则需14年才储够钱支付三成首期。若适当投资，则有可能将还款期缩短至10年。

“目前楼价高企是年轻人难以置业的主因，再加上利率低企，单靠储蓄实在难以在短短数年内买楼。＂冯雪心表示。

她建议，年轻人应根据风险属性规划出全面理财计划，包含保障、储蓄及投资。

调查结果显示，30岁以下的年轻人中，八成受访者表示有储蓄的习惯，仅两成有投资习惯。不投资的主要是没有多余的钱和没有足够的投资知识。

有投资习惯的年轻人中，68.5%投资于股票，其次为基金、债券、及人民币/外币储蓄。