香港社会：年轻人视置业为现时最想实现的人生目标--调查

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透香港7月30日 - 康宏金融集团公司 周三发布的调查指出，超过四分之一的年轻人视“买房”为现时最想实现的人生目标；八成年轻人表示有储蓄习惯，而有投资习惯的近七成首选股票投资。
该项有关港人理财态度意见调查报告显示，25.3%的18至29岁受访者将“买楼”视为现时最想实现的人生目标。即使香港住宅楼市价格一直居高不下，甚至近两月升幅加快，置业安居仍然是香港年轻人首要理想。 “环游世界”和“赚很多钱”分列目标清单二、三位。
康宏集团行政总裁冯雪心分析，以月入1.2万港元的本地毕业生为例，若要购入300万港元的“上车盘”住宅单位，每月储蓄三分之一即4,000港元，假设银行储蓄没有利息回报，每年人工加幅约5%，楼价维持不变，则需14年才储够钱支付三成首期。若适当投资，则有可能将还款期缩短至10年。
“目前楼价高企是年轻人难以置业的主因，再加上利率低企，单靠储蓄实在难以在短短数年内买楼。＂冯雪心表示。
她建议，年轻人应根据风险属性规划出全面理财计划，包含保障、储蓄及投资。
调查结果显示，30岁以下的年轻人中，八成受访者表示有储蓄的习惯，仅两成有投资习惯。不投资的主要是没有多余的钱和没有足够的投资知识。
有投资习惯的年轻人中，68.5%投资于股票，其次为基金、债券、及人民币/外币储蓄。
康宏金融是次委托香港大学民意研究计划调查港人理财态度，于今年5月21日至6月9日进行，通过电话访问1,013名18至65岁的香港居民，了解各个年龄层的理财习惯及取向。（完） (发稿 罗亦菲; 审校 梁慧仪/林高丽)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋