欧洲个股：菲亚特.克莱斯勒二季度净利下滑，受拉丁美洲市场和交税拖累

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透米兰7月30日 - 菲亚特.克莱斯勒 周三公布第二季净利大幅下跌，因豪华品牌以及亚洲和欧洲业务的较好表现未能抵消拉丁美洲市场的持续疲弱。
菲亚特.克莱斯勒表示，4-6月当季净利为1.97亿欧元(2.6396亿美元)，低于去年同期的4.35亿欧元。参与路透调查的六名分析师预计为2.82亿欧元。菲亚特同克莱斯勒的合并正在进行中，届时将成为全球第七大汽车集团。
菲亚特.克莱斯勒称由于美国市场获利需缴纳递延税款，造成1.37亿欧元的税赋支出。净利也因此受到影响。
第二季营收从上年的223亿欧元上涨到233亿。截至6月底，净债务为97亿欧元，低于截至3月底的99.96亿。
该公司表示确认全年目标。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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