欧洲个股：菲亚特.克莱斯勒二季度净利下滑，受拉丁美洲市场和交税拖累

路透米兰7月30日 - 菲亚特.克莱斯勒 周三公布第二季净利大幅下跌，因豪华品牌以及亚洲和欧洲业务的较好表现未能抵消拉丁美洲市场的持续疲弱。

菲亚特.克莱斯勒表示，4-6月当季净利为1.97亿欧元(2.6396亿美元)，低于去年同期的4.35亿欧元。参与路透调查的六名分析师预计为2.82亿欧元。菲亚特同克莱斯勒的合并正在进行中，届时将成为全球第七大汽车集团。

菲亚特.克莱斯勒称由于美国市场获利需缴纳递延税款，造成1.37亿欧元的税赋支出。净利也因此受到影响。

第二季营收从上年的223亿欧元上涨到233亿。截至6月底，净债务为97亿欧元，低于截至3月底的99.96亿。