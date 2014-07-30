国际油市：380-cst 8月合约升水创年内最高，因供应有限

路透新加坡7月30日 - 亚洲180-cst及380-cst燃料油现货价差周三走强，380-cst 8月合约升水创年内最高，交易商称此乃因供给有限的疑虑提振市场人气。

路透数据显示，180-cst与现货报价贴水缩到四周来最窄每吨1.13美元，380-cst与现货价差升水则是升至近两个月高点每吨2.75美元。

一名新加坡交易商表示，“目前而言，看来8月RMG供给将会吃紧。”

8月装运的380-cst燃料油合约价差、也就是所谓的RMG随着市场走强，较380-cst船货价格每吨高出4.50-5.50美元，7月船货则为3-3.50美元。

上一次达到接近当前RMG水准的时点是2月，交易商称当时报在4.75-5.25美元之间。

新加坡现货市场有四笔180-cst交易，卖家皆为嘉能可。

嘉能可出售两批2万吨8月25-29日装运船货给BP，一笔报每吨601美元，另一笔则报每吨602美元。

兴隆向嘉能可买进8月22-26日装运2万吨船货，每吨报602.50美元。

KIB Energy向嘉能可买进2万吨8月17-21日装运船货，每吨602美元。(完)

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