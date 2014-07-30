国际油市：380-cst 8月合约升水创年内最高，因供应有限

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透新加坡7月30日 - 亚洲180-cst及380-cst燃料油现货价差周三走强，380-cst 8月合约升水创年内最高，交易商称此乃因供给有限的疑虑提振市场人气。
路透数据显示，180-cst与现货报价贴水缩到四周来最窄每吨1.13美元，380-cst与现货价差升水则是升至近两个月高点每吨2.75美元。
一名新加坡交易商表示，“目前而言，看来8月RMG供给将会吃紧。”
8月装运的380-cst燃料油合约价差、也就是所谓的RMG随着市场走强，较380-cst船货价格每吨高出4.50-5.50美元，7月船货则为3-3.50美元。
上一次达到接近当前RMG水准的时点是2月，交易商称当时报在4.75-5.25美元之间。
新加坡现货市场有四笔180-cst交易，卖家皆为嘉能可。
嘉能可出售两批2万吨8月25-29日装运船货给BP，一笔报每吨601美元，另一笔则报每吨602美元。
兴隆向嘉能可买进8月22-26日装运2万吨船货，每吨报602.50美元。
KIB Energy向嘉能可买进2万吨8月17-21日装运船货，每吨602美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋