马来西亚期市：棕榈油因马币贬值而小涨，市场聚焦于7月出口数据

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透吉隆坡7月30日 - 马来西亚棕榈油期货周三小涨，因马币(林吉特)贬值引发一些买兴；但在棕榈油出口数据发布前气氛戒慎，且指标现货合约浮现卖压，抑制行情上涨。
马币兑美元 跌0.24%至3.1820，因投资者在美联储决策会议结果出炉前回补美元空仓。
“马币疲弱提供了支撑力道，这可以解释为何市场行情较节前略高，”吉隆坡一外资商品交易商表示。
马来西亚市场周一及周二因假期休市。棕榈油价格上周为连续第四周下跌。
棕榈油回吐早盘部份涨势，因投资者出脱指标8月合约仓位。
指标10月棕榈油合约 终场收涨0.1%，至每吨2,267马币，波幅在2,254-2,289马币间。
总成交量为39,371口，略高于35,000口的均值。
市场人士静待7月整月的出口数据出炉，船货调查机构Intertek Testing Services及Societe Generale de Surveillance将分别于7月31日及8月4日发布这项数据。
路透市场分析师王涛表示，技术图表显示，马来西亚棕榈油料将下探每吨2,250马币的支撑，很有可能跌破上述支撑，进而下看2,220马币。(完)
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳; 审校 戴素萍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋