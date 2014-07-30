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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 19:05 BJT

马来西亚期市：棕榈油因马币贬值而小涨，市场聚焦于7月出口数据

路透吉隆坡7月30日 - 马来西亚棕榈油期货周三小涨，因马币(林吉特)贬值引发一些买兴；但在棕榈油出口数据发布前气氛戒慎，且指标现货合约浮现卖压，抑制行情上涨。

马币兑美元 跌0.24%至3.1820，因投资者在美联储决策会议结果出炉前回补美元空仓。

“马币疲弱提供了支撑力道，这可以解释为何市场行情较节前略高，”吉隆坡一外资商品交易商表示。

马来西亚市场周一及周二因假期休市。棕榈油价格上周为连续第四周下跌。

棕榈油回吐早盘部份涨势，因投资者出脱指标8月合约仓位。

指标10月棕榈油合约 终场收涨0.1%，至每吨2,267马币，波幅在2,254-2,289马币间。

总成交量为39,371口，略高于35,000口的均值。

市场人士静待7月整月的出口数据出炉，船货调查机构Intertek Testing Services及Societe Generale de Surveillance将分别于7月31日及8月4日发布这项数据。

路透市场分析师王涛表示，技术图表显示，马来西亚棕榈油料将下探每吨2,250马币的支撑，很有可能跌破上述支撑，进而下看2,220马币。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 龚芳; 审校　戴素萍)
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