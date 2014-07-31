重温稿-台湾货币市场：短率高位上移，退税款入帐有助拆出意愿

* 短率高位上行，隔拆利率高位弹升至0.49%

* 票券商缺钱只能高价借入短钱

* 债券附买回利率靠往区间高位

记者 高洁如

路透台北7月30日 - 台湾银行间短率周三高位上扬。进入月底最紧张时刻，银行保守心态仍浓，小型票券商为求平帐而向银行拆入偏高的利率，短率高位弹升，估计明日的银行间短率也将在偏高水位。

资金调度人士表示，银行的跨月资金仍然缺乏，虽然部分外商银行和本地大型银商已有续做拆出可以跨月，但市场上跨月资金的需求相对强劲，无法满足需求，这情况恐将持续到明日月底最后一天，短率料仍在高位震荡。

此外，今日亦有总额达300多亿的国库首笔退税款入帐，估计待午后资金明朗一些，可拆出的银行将变多。

〞虽然会有钱进入市场，但是这多是估个人的退税，大家不会领走，就会变成今天的积数。〞一位银行业人士表示。

至于昨日台湾央行公布将增加冲销两年期定存单，金额由100亿增至200亿台币，银行间交易人士大致认为，因发行金额升高，实际将推升两年期定存单的发行利率至0.80%附近，而一年期定存单的利率则也可能因市场对于央行升息时间的预期稍有提前，亦可能推升利率上扬。

台湾央行周二宣布将在本月将每月例行的两年期存单标售金额，由现行100亿台币增加至200亿台币。分析师认为，央行有次序的回收市场资金，下一步的动作就是升息。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.490%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间则在0.380-0.490%，上日区间在0.380-0.480%。

**短票利率还持平**

短票市场方面，虽然各票券商已先行将资金缺口做出调整，排开落点，但是仍有部分的票券商仍缺钱，为求能够关门平帐，因此还拆入较高利率的隔夜拆款。

也有大型票券商主管表示，因为先前已排前安排，因此缺口不大。

与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交维持在0.59%-0.61%间，上日区间亦同；特定大型金融机构的买票利率同样在则走高至一致的0.63%。台湾集保资料显示，周二30天自保短票买卖断平均成交利率0.599%，同周一。

台湾央行周三公布，共发行2,713.5亿台币存单，与今日存单到期金额2,710.8亿相较，存单发行余额增2.7亿。

本周央行存单到期总额为1兆2,605.9亿台币，本周余日落点分别为：周四3,954.5亿及周五1,081亿。

拆款中心资料 显示，周三超额准备为1,218亿台币，累积超额准备为1,434亿台币、加计前期1%的超额准备为2,414亿台币。

**RP利率靠往区间高位**

债券市场附买回(RP)利率略靠向区间高位。交易员表示，受月底资金紧缩因素影响，银行端资金流动性降低，加以今日投信端无预警大额提解资金，令RP利率略向区间高位靠拢，部分票券商RP成交利率区间高位亦稍有上移。

一证券商资金调度人士指出，月底资金情势略有偏紧，银行端保守操作令资金流动性略显不足，而市场揣测因应现金股利发放调度，投信端货币型基金遭到法人客户提解，以致RP成交利率稍有微扬，料月底过后RP利率就会回归既有区间低位。

〞投信端都没事先预告就大走钱。〞另一证券商交易员说。

此外，一票券商交易员指出，银行端及投信端月底资金调度趋紧，预计今、明两天区间高位成交比重将稍有提高。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。

主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.53%；10天左右公司债附买回利率成交在0.54-0.56%；区间高位均较上日微扬。

今日公司债交割有F-贸联 2亿台币。