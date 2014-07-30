加股业绩：汤森路透季度营收成长1%，受法务税务及会计部门带动

这家新闻资讯公司表示，第二季继续营运业务的营收为31.5亿美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师预估为31.3亿美元。

经特殊项目调整后的获利为4.15亿美元，每股获利0.51美元，上年同期分别为4.03亿美元及0.48美元。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)