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货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 19:35 BJT

加股业绩：汤森路透季度营收成长1%，受法务税务及会计部门带动

路透7月30日 - 汤森路透 周三公布季度营收成长1%，受法务税务及会计部门带动。

这家新闻资讯公司表示，第二季继续营运业务的营收为31.5亿美元，汤森路透I/B/E/S调查分析师预估为31.3亿美元。

经特殊项目调整后的获利为4.15亿美元，每股获利0.51美元，上年同期分别为4.03亿美元及0.48美元。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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