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债券 | 2014年 7月 30日 星期三 19:31 BJT

美国数据：7月25日止当周房屋抵押贷款申请减少，再融资申请下滑

路透纽约7月30日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，因再融资申请下滑。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，7月日25止当周经季节调整的美国抵押贷款申请指数下滑2.2%。该指数涵盖了再融资与购房需求。

经季节调整的再融资申请指数减少4.0%。而购房贷款指数则增长0.2%。

MBA数据显示，30年期固息抵押贷款利率为4.33%，与上周持平。

据MBA，此项调查涵盖了超过75%的美国零售住宅抵押贷款申请。(完)

(编译 戴素萍 审校 张明钧)
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