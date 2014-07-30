美国数据：7月25日止当周房屋抵押贷款申请减少，再融资申请下滑

路透纽约7月30日 - 周三公布的行业报告显示，美国上周房屋抵押贷款申请减少，因再融资申请下滑。

美国抵押贷款银行协会(MBA)表示，7月日25止当周经季节调整的美国抵押贷款申请指数下滑2.2%。该指数涵盖了再融资与购房需求。