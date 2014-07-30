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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 19:39 BJT

东南亚股市：菲律宾股市反弹，泰国股市触及逾三周低位

路透曼谷7月30日 - 东南亚股市周三多数走跌，菲律宾股指在央行利率决议出炉前扳回上个交易日的颓势，而泰国股指则触及逾三周低位。

菲律宾股市 收高0.3%；市场周一下跌，并创下7月15日以来低位，周二则因假期休市。

菲律宾央行周四开会可能决议维持逐步紧缩的政策，但接受路透调查的分析师对央行确切的作法及会否升息则意见分歧。

泰国SET指数 收低0.1%至1,518.79点，盘中一度跌至7月7日以来低点1,500.05。

区域其他股市则变动不大，投资者静待美国第二季经济成长数据及美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果；部份人士认为美联储对政策前 景看法可能更加强硬。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 442.62 -0.89 -0.20 +13.97 388.37

新加坡 3353.65 -2.43 -0.07 +5.88 3167.43

马来西亚 1878.34 1.00 +0.05 +0.61 1866.96

泰国 1518.79 -1.76 -0.12 +16.95 1298.71

印尼 休市

菲律宾 6867.59 17.12 +0.25 +16.60 5889.83

越南 589.33 -2.91 -0.49 +16.78 504.63

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

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