东南亚股市：菲律宾股市反弹，泰国股市触及逾三周低位

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透曼谷7月30日 - 东南亚股市周三多数走跌，菲律宾股指在央行利率决议出炉前扳回上个交易日的颓势，而泰国股指则触及逾三周低位。
菲律宾股市 收高0.3%；市场周一下跌，并创下7月15日以来低位，周二则因假期休市。
菲律宾央行周四开会可能决议维持逐步紧缩的政策，但接受路透调查的分析师对央行确切的作法及会否升息则意见分歧。
泰国SET指数 收低0.1%至1,518.79点，盘中一度跌至7月7日以来低点1,500.05。
区域其他股市则变动不大，投资者静待美国第二季经济成长数据及美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议结果；部份人士认为美联储对政策前 景看法可能更加强硬。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 442.62 -0.89 -0.20 +13.97 388.37
新加坡 3353.65 -2.43 -0.07 +5.88 3167.43
马来西亚 1878.34 1.00 +0.05 +0.61 1866.96
泰国 1518.79 -1.76 -0.12 +16.95 1298.71
印尼 休市
菲律宾 6867.59 17.12 +0.25 +16.60 5889.83
越南 589.33 -2.91 -0.49 +16.78 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数 (编译 龚芳;审校 张明钧)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋