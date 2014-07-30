表格：德国7月CPI初值较上月升0.3%，较上年同期上扬0.8%

加拿大股市：因银行股下跌收低，但能源股摆脱油价下挫影响
路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。
路透柏林7月30日 - 德国联邦统计局周三公布数据显示：
* 7月消费者物价指数(CPI)初值较上月上升0.3%，较上年同期上扬0.8%(路透调查预估为升0.2%和升0.8%)
* 7月消费者物价调和指数(HICP)初值较上月上升0.3%，较上年同期上扬0.8%(路透调查预估为升0.3%和升0.8%)
详细数据如下:
变动百分比
2014年7月 2014年6月 指数权重
整体物价 0.8 1.0 1,000
商品 0.1 0.3 479.77
能源 -1.5 -0.3 106.56
食品 0.1 持平 90.52
服务 1.5 1.6 520.23
房屋租赁 1.4 1.5 209.93 (完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。