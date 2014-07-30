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货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 20:08 BJT

表格：德国7月CPI初值较上月升0.3%，较上年同期上扬0.8%

路透柏林7月30日 - 德国联邦统计局周三公布数据显示：

* 7月消费者物价指数(CPI)初值较上月上升0.3%，较上年同期上扬0.8%(路透调查预估为升0.2%和升0.8%)

* 7月消费者物价调和指数(HICP)初值较上月上升0.3%，较上年同期上扬0.8%(路透调查预估为升0.3%和升0.8%)

详细数据如下:

变动百分比

2014年7月 2014年6月 指数权重

整体物价 0.8 1.0 1,000

商品 0.1 0.3 479.77

能源 -1.5 -0.3 106.56

食品 0.1 持平 90.52

服务 1.5 1.6 520.23

房屋租赁 1.4 1.5 209.93 (完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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