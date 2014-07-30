美国数据：7月民间就业人数增加21.8万人，增幅小于预期--ADP

加拿大股市：因银行股下跌收低，但能源股摆脱油价下挫影响
路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。
路透纽约7月30日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国7月民间就业人数增加21.8万人，低于分析师预期。
6月增加的就业人数为28.1万人，为2012年11月以来最高。
路透调查的分析师此前预测7月民间就业人数增加23万人。
ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
路透多伦多4月21日 - 加拿大股市主要股指周五微幅收低，因国内通涨数据疲弱拉低公债收益率，继而拖累银行股走低；能源股上涨，没有跟随油价下跌，而SNC-Lavalin Group Inc因并购消息走坚。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。