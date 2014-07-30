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货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 20:26 BJT

美国数据：7月民间就业人数增加21.8万人，增幅小于预期--ADP

路透纽约7月30日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国7月民间就业人数增加21.8万人，低于分析师预期。

6月增加的就业人数为28.1万人，为2012年11月以来最高。

路透调查的分析师此前预测7月民间就业人数增加23万人。

ADP此项报告系与Moody's Analytics联合完成。(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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