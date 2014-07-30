国际油市：石脑油裂解价差连续第五日下跌，因供应增加

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透新加坡7月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第五日下跌，跌至每吨146.13美元的近一个月低位，因供应料将增加，且汽油需求高峰季已结束。
韩国YNCC买进两笔9月上半月交货的石脑油船货，每吨较日本报价溢价低于9美元，反映出其价格和最近购买的8月下半月交货船货相较已挫跌了至少40%。
交易商表示，卖家急欲出售船货。
一北亚交易商表示，“有许多卖家急着向潜在买家卖出9月上半月交货船货...当前石脑油市场人气疲弱的情况可能会持续，9月下半月船货的升水将会受到影响。但对俄罗斯的制裁可能是可能改变人气的因素。”
俄罗斯是亚洲重要的石脑油出口国。
新加坡现货市场有两笔汽油交易，石脑油则为连续第三日零笔交易。
雪佛龙(Chevron)出售92-辛烷级汽油船货给中国石油，8月19-23日装运，每桶114.80美元。
BP向Vitol买进92-辛烷级汽油，8月25-29日装运，每桶114.50美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋