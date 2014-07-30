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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 20:59 BJT

国际油市：石脑油裂解价差连续第五日下跌，因供应增加

路透新加坡7月30日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连续第五日下跌，跌至每吨146.13美元的近一个月低位，因供应料将增加，且汽油需求高峰季已结束。

韩国YNCC买进两笔9月上半月交货的石脑油船货，每吨较日本报价溢价低于9美元，反映出其价格和最近购买的8月下半月交货船货相较已挫跌了至少40%。

交易商表示，卖家急欲出售船货。

一北亚交易商表示，“有许多卖家急着向潜在买家卖出9月上半月交货船货...当前石脑油市场人气疲弱的情况可能会持续，9月下半月船货的升水将会受到影响。但对俄罗斯的制裁可能是可能改变人气的因素。”

俄罗斯是亚洲重要的石脑油出口国。

新加坡现货市场有两笔汽油交易，石脑油则为连续第三日零笔交易。

雪佛龙(Chevron)出售92-辛烷级汽油船货给中国石油，8月19-23日装运，每桶114.80美元。

BP向Vitol买进92-辛烷级汽油，8月25-29日装运，每桶114.50美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
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