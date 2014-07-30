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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 20:55 BJT

全球能源：7月OPEC原油产出扩张，利比亚产出微弱反弹

路透伦敦7月30日 - 周三公布的一项路透研究调查显示，石油输出国组织(OPEC)7月产出较6月增加，利比亚产出微弱回升抵销了伊拉克动乱及安哥拉减产的影响。

尽管OPEC产出增加，非洲及中东的动乱仍打压供给。这可能妨碍OPEC今年稍晚扩大产出的能力；国际能源署(IEA)预期年底前对OPEC原油需求将增加。

根据对航运数据、石油企业消息人士、OPEC以及谘询机构的调查，7月OPEC平均每日产油3,006万桶，高于6月的2,992万桶。

上述数据接近OPEC的名义每日产出上限3,000万桶。分析师表示，伊拉克及利比亚的产出中断、而非自愿减产，有效地协助OPEC均衡市场。

法兰克福德国商业银行商品分析师Eugen Weinberg表示，“OPEC目前看来能够控制产出，可能是受到外部事件影响。”(完) (编译 张明钧; 审校 戴素萍)
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