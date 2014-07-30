表格：美国第二季GDP环比年率初值为成长4.0%，预估为增长3.0%

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透7月30日 - 美国商务部公布：
* 第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%(预估为增长3.0%)，第一季为下滑2.1%
* 第二季消费者支出增加2.5%(第一季成长1.2%)
* 第二季GDP隐性平减指数初值为增长2.0%(预估为增长1.8%)，第一季为增长1.3%
* 第二季出口增加9.5%(第一季下滑9.2%)，进口增加11.7%，为2010年第三季以来最大增幅(第一季增长2.2%)
* 第二季企业投资增加5.5%(第一季成长1.6%)
* 第二季PCE物价指数增长2.3%，为2011年第二季以来最大增幅，预估为增长2.0%，第一季为增长1.4%
* 第二季房屋投资增加7.5%(第一季下降5.3%)
* 第二季耐久财成长14.0%，为2009年第三季以来最大增幅(第一季为增加3.2%)
第二季GDP初值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):
第二季 第一季 2013年
初值
实质GDP环比年率 4.0 -2.1 2.2
国内产品最终销售 2.3 -1.0 2.2
个人消费支出(PCE)物价指数 2.3 1.4 1.2
核心PCE物价指数 2.0 1.2 1.3
GDP隐性平减指数 2.0 1.3 1.5
消费者支出 2.5 1.2 2.4
耐久财(耐用品) 14.0 3.2 6.7
非耐久财 2.5 0.0 1.9
服务业 0.7 1.3 1.9
企业投资 5.5 1.6 3.0
房屋投资 7.5 -5.3 11.9
出口 9.5 -9.2 3.0
进口 11.7 2.2 1.1
政府采购 1.6 -0.8 -2.0(完)
(编译 张明钧; 审校 龚芳)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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