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货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 20:50 BJT

表格：美国第二季GDP环比年率初值为成长4.0%，预估为增长3.0%

路透7月30日 - 美国商务部公布：

* 第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%(预估为增长3.0%)，第一季为下滑2.1%

* 第二季消费者支出增加2.5%(第一季成长1.2%)

* 第二季GDP隐性平减指数初值为增长2.0%(预估为增长1.8%)，第一季为增长1.3%

* 第二季出口增加9.5%(第一季下滑9.2%)，进口增加11.7%，为2010年第三季以来最大增幅(第一季增长2.2%)

* 第二季企业投资增加5.5%(第一季成长1.6%)

* 第二季PCE物价指数增长2.3%，为2011年第二季以来最大增幅，预估为增长2.0%，第一季为增长1.4%

* 第二季房屋投资增加7.5%(第一季下降5.3%)

* 第二季耐久财成长14.0%，为2009年第三季以来最大增幅(第一季为增加3.2%)

第二季GDP初值详细数据如下(变动百分比,%;季度数据为环比年率):

第二季 第一季 2013年

初值

实质GDP环比年率 4.0 -2.1 2.2

国内产品最终销售 2.3 -1.0 2.2

个人消费支出(PCE)物价指数 2.3 1.4 1.2

核心PCE物价指数 2.0 1.2 1.3

GDP隐性平减指数 2.0 1.3 1.5

消费者支出 2.5 1.2 2.4

耐久财(耐用品) 14.0 3.2 6.7

非耐久财 2.5 0.0 1.9

服务业 0.7 1.3 1.9

企业投资 5.5 1.6 3.0

房屋投资 7.5 -5.3 11.9

出口 9.5 -9.2 3.0

进口 11.7 2.2 1.1

政府采购 1.6 -0.8 -2.0(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)
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