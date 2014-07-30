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货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 20:51 BJT

表格：加拿大6月PPI较前月下跌0.1%，与预估相符

路透7月30日 - 加拿大统计局周三公布，6月生产者物价较上月下滑0.1%，较上年同期成长3.0%。

工业产品价格(变动百分比，%)

较前月变动 较上年同期变动

6月 5月(修正) 5月(前值) 6月 5月(修正) 5月(前值)

总体 -0.1 -0.5 -0.5 +3.0 +3.4 +3.4

扣除石油/煤炭 -0.1 -0.4 -0.4 +2.5 +2.7 +2.7

注：分析师原本预期6月PPI较前月下滑0.1%。(完) (编译 戴素萍 审校)
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