表格：加拿大6月PPI较前月下跌0.1%，与预估相符

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透7月30日 - 加拿大统计局周三公布，6月生产者物价较上月下滑0.1%，较上年同期成长3.0%。
工业产品价格(变动百分比，%)
较前月变动 较上年同期变动
6月 5月(修正) 5月(前值) 6月 5月(修正) 5月(前值)
总体 -0.1 -0.5 -0.5 +3.0 +3.4 +3.4
扣除石油/煤炭 -0.1 -0.4 -0.4 +2.5 +2.7 +2.7
注：分析师原本预期6月PPI较前月下滑0.1%。(完) (编译 戴素萍 审校)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。