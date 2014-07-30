国际油市：柴油现货价差疲弱，因供给过剩且需求不振

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透香港/新加坡7月30日 - 亚洲柴油现货价差周三仍旧疲弱，在中国出口增加之际，需求依然不振。
指标500ppm柴油现货价差为每桶贴水0.30美元，近持平于上个交易日的贴水0.32美元。
“中国及香港持续减少买进现货，中国则出口更多的柴油，”一名北亚交易商指出。
他估计，中国每月持续出口约40-50万吨柴油。据最新的海关数据显示，中国6月出口476,406吨，上半年则出口218万吨柴油。
“东南亚的买兴并不畅旺，”他补充说。“中质馏分油交易商抱怨市况不佳。” 柴油及航煤裂解价差周三均升至近两周高位，至每桶14.07美元。
新加坡现货市场周三达成三笔柴油交易，无航煤交易。
Sietco卖给BP 15万桶10ppm柴油，8月14-18日装运，价格为每桶较新加坡报价升水1.30美元。
BP卖给道达尔(Total)15万桶500ppm柴油，8月25-29日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.30美元。
新加坡贸易商兴隆向嘉能可买进15万桶500ppm柴油，8月20-24日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.30美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 张明钧)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋