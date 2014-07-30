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亚洲 | 2014年 7月 30日 星期三 20:57 BJT

国际油市：柴油现货价差疲弱，因供给过剩且需求不振

路透香港/新加坡7月30日 - 亚洲柴油现货价差周三仍旧疲弱，在中国出口增加之际，需求依然不振。

指标500ppm柴油现货价差为每桶贴水0.30美元，近持平于上个交易日的贴水0.32美元。

“中国及香港持续减少买进现货，中国则出口更多的柴油，”一名北亚交易商指出。

他估计，中国每月持续出口约40-50万吨柴油。据最新的海关数据显示，中国6月出口476,406吨，上半年则出口218万吨柴油。

“东南亚的买兴并不畅旺，”他补充说。“中质馏分油交易商抱怨市况不佳。” 　　柴油及航煤裂解价差周三均升至近两周高位，至每桶14.07美元。

新加坡现货市场周三达成三笔柴油交易，无航煤交易。

Sietco卖给BP 15万桶10ppm柴油，8月14-18日装运，价格为每桶较新加坡报价升水1.30美元。

BP卖给道达尔(Total)15万桶500ppm柴油，8月25-29日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.30美元。

新加坡贸易商兴隆向嘉能可买进15万桶500ppm柴油，8月20-24日装运，价格为每桶较新加坡报价贴水0.30美元。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 龚芳; 审校 张明钧)
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