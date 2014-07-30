《综述》美国第二季经济强力反弹，令外界更加看好下半年经济前景

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
尽管消费者支出回升，美国民众在第二季扩大储蓄。随着所得增加，储蓄率从第一季的4.9%升至第二季的5.3%，这对于未来支出而言是个好兆头。
存货对第二季GDP增幅的贡献度为1.66个百分点，第一季则是减损1.16个百分点。
经济同时受到企业投资、政府支出以及房屋建筑投资所提振。
不过对外贸易连续第二季拖累经济表现，因部分国内需求扩增是由进口增加所支应。国内需求成长2.8%，创下2011年第三季以来最大增幅，第一季为增长0.7%。
稳健需求凸显出美国经济基本面转强。
随着需求趋于坚稳，物价压力在第二季略微升高，那些担心通胀过低的美联储官员料乐见此一情势发展。
个人消费支出(PCE)物价指数第二季上涨2.3%，为三年来最大涨幅，第一季为上涨1.4%。
排除食品及能源的核心PCE物价指数上涨2.0%，为2012年第一季以来最大增幅，第一季时的增幅则为1.2%。(完) (编译/审校 龚芳/张明钧/戴素萍)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。