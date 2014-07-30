《综述》美国第二季经济强力反弹，令外界更加看好下半年经济前景

尽管消费者支出回升，美国民众在第二季扩大储蓄。随着所得增加，储蓄率从第一季的4.9%升至第二季的5.3%，这对于未来支出而言是个好兆头。

存货对第二季GDP增幅的贡献度为1.66个百分点，第一季则是减损1.16个百分点。

经济同时受到企业投资、政府支出以及房屋建筑投资所提振。

不过对外贸易连续第二季拖累经济表现，因部分国内需求扩增是由进口增加所支应。国内需求成长2.8%，创下2011年第三季以来最大增幅，第一季为增长0.7%。

稳健需求凸显出美国经济基本面转强。

随着需求趋于坚稳，物价压力在第二季略微升高，那些担心通胀过低的美联储官员料乐见此一情势发展。

个人消费支出(PCE)物价指数第二季上涨2.3%，为三年来最大涨幅，第一季为上涨1.4%。