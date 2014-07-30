版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 30日 星期三 23:35 BJT

表格：美国财政部标售两年期浮动利率债券得标贴现率差为0.070%，投标倍数为4.09

路透华盛顿7月30日 - 美国财政部称，其两年期浮动利率债券的荷兰式标售结果如下： 贴现率差 高值 0.070% 中值 0.069% 低值 0.060% 价格/得标 价格 100.000000 高值得标比率 95.61% 投标倍数 4.09 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 15,000,229,800 总投标 61,387,266,800 竞争性投标得标 14,972,463,000 非竞争性投标得标 27,766,800 FED附加 4,873,000 初级市场交易商投标 47,926,000,000 初级市场交易商得标 7,489,297,500 直接投标 1,950,000,000 直接投标得标 　 489,025,000 间接投标 　11,483,500,000 间接投标得标 6,994,140,500 发行细节 发行日 2014/07/31 到期日 2016/07/31 CUSIP码 912828WV8

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面，请点选

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐