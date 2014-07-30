表格：美国财政部标售七年期公债得标利率为2.250%，投标倍数为2.58

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透华盛顿7月30日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.250 中值 2.205 低值 2.130 价格/得标 价格 100.000000 高值得标比率 1.49% 投标倍数 2.58 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,051,100 总投标 74,846,475,900 竞争性投标得标 28,983,150,200 非竞争性投标得标 16,900,900 FED附加 9,421,000 初级市场交易商投标 53,859,000,000 初级市场交易商得标 10,839,685,000 直接投标 5,626,000,000 直接投标得标 4,406,000,000 间接投标 15,344,575,000 间接投标得标 13,737,465,200 发行细节 发行日 2014/07/31 到期日 2021/07/31 CUSIP码 912828WY2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
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(编译 李军; 审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。