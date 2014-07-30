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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 01:05 BJT

表格：美国财政部标售七年期公债得标利率为2.250%，投标倍数为2.58

路透华盛顿7月30日 - 美国财政部称，七年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 2.250 中值 2.205 低值 2.130 价格/得标 价格 100.000000 高值得标比率 1.49% 投标倍数 2.58 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 29,000,051,100 总投标 74,846,475,900 竞争性投标得标 28,983,150,200 非竞争性投标得标 16,900,900 FED附加 9,421,000 初级市场交易商投标 53,859,000,000 初级市场交易商得标 10,839,685,000 直接投标 5,626,000,000 直接投标得标 4,406,000,000 间接投标 15,344,575,000 间接投标得标 13,737,465,200 发行细节 发行日 2014/07/31 到期日 2021/07/31 CUSIP码 912828WY2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

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(编译 李军; 审校 于春红)
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