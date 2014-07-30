南非汇市：兰特兑美元下跌，因美国GDP数据刺激美元急升

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透约翰内斯堡7月30日 - 南非兰特兑美元周三连跌第三日，触及一周半低点，因美国GDP数据强于预期，投资者青睐美元。
兰特兑美元 盘中挫跌至7月18日来最低的10.6920兰特，在1500GMT，报10.6850兰特，下跌0.83%。
“全因为美国GDP数据后，美元在全球市场攀升，南非的消息今日退居次席，”一约翰内斯堡投资银行的交易商说。
美国GDP数据公布后，美元兑一篮子货币触及逾10个月高位。GDP数据巩固对周三稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明将持更强硬立场的预期。
美国商务部周三公布，由于经济活动普遍回升，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，预期为增长3.0%，第一季则修正为萎缩2.1%，先前发布第一季GDP下滑2.9%。 (完)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选