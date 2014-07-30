南非汇市：兰特兑美元下跌，因美国GDP数据刺激美元急升

路透约翰内斯堡7月30日 - 南非兰特兑美元周三连跌第三日，触及一周半低点，因美国GDP数据强于预期，投资者青睐美元。

兰特兑美元 盘中挫跌至7月18日来最低的10.6920兰特，在1500GMT，报10.6850兰特，下跌0.83%。

“全因为美国GDP数据后，美元在全球市场攀升，南非的消息今日退居次席，”一约翰内斯堡投资银行的交易商说。

美国GDP数据公布后，美元兑一篮子货币触及逾10个月高位。GDP数据巩固对周三稍晚美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策声明将持更强硬立场的预期。