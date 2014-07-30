英国金融市场：英镑兑美元跌穿1.69美元触及七周低位，英债下跌

路透伦敦7月30日 - 英镑兑美元周三下滑至6月初来最低，之前美国公布第二季经济增长幅度优于分析师预期。

美国公布第二季GDP环比年率初值为成长4%，之后英镑 短暂跌穿1.69美元，为七周来首次。

英镑过去一年上升了15%，英镑回落是否代表这涨势结束，抑或是投资者结清头寸，英镑势将尝试进一步攀升，市场对此目前尚未有定论。

“市场肯定在缩减因预期英国央行将升息的大量多头头寸，”一伦敦分析师说，她预期英镑本周可能跌至1.67美元低位。

“本周，如果没有别的原因，因为公布的经济数据，市场将主要由美元带动。但到了8月，市场应该再次讨论英国升息前景，这应该更有利英镑，”她说。

不过，本周英镑仍势将连跌第四周。

欧元兑英镑 大致持平在0.7913英镑。英镑兑欧元仍接近上周创下的两年高位0.7874英镑。

英债跟随美债和德债走低，美国数据拖累美债和德债下跌。10年期英债价格 跑输其他年期的英债，其收益率上升约5个基点，报2.59%。

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