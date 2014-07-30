欧洲股市：下跌，受企业季报和乌克兰忧虑拖累

* FTSEurofirst 300指数收低0.5%，葡萄牙PSI指数重挫3.3%

* 水泥生产商领跌，因汇率拖累业绩

* 美国第二季GDP强劲反弹帮助不大，焦点转向美联储

* 交易商担心俄罗斯－乌克兰冲突升级

路透伦敦7月30日 - 欧洲股市周三收低，因强劲的美国第二季经济成长数据未能抵消一些企业疲弱业绩的拖累，且投资人担心俄罗斯和乌克兰的冲突可能升级。

水泥生产商Holcim 和HeidelbergCement 分别劲跌4.8%和2.8%，令欧洲600建筑和材料指数下挫1.5%。

StarMine数据显示，迄今已经公布业绩的STOXX欧洲600成份股企业中营收平均下滑1%。

尽管在欧洲发达国家中，汇率大涨是营收下滑的一个因素，但一些策略师开始担心欧洲需求转弱。

法国汽车生产商－PSA标致雪铁龙 逆市大涨6%，此前该公司公布今年上半年其核心汽车分支三年来首次有了正面的贡献。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收跌0.5%，报1,366.52点，盘中交投震荡。

该指数在下午延续跌势，因北大西洋公约组织(NATO)表示，接壤乌克兰的俄罗斯边境集结的俄罗斯军队和装备数目增加至“远多于12,000”。

“战争威胁是拖累市场下午扩大跌幅的主要原因，”Tradition交易商Mike Reuter说。

美国商务部周三公布，由于经济活动普遍回升，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，预期为增长3.0%，第一季则修正为萎缩2.1%，先前发布第一季GDP下滑2.9%。

周三稍晚，美国联邦储备理事会(FED/美联储)还将发布货币政策决定。