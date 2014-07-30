欧元债市：西班牙和意大利公债收益率近纪录低位，因西班牙公布数据显示通缩

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦7月30日 - 西班牙和意大利公债收益率周三双双跌至纪录低位附近，因数据显示西班牙7月消费者物价跌速快于预期，令欧洲央行进一步承受放宽货币政策的压力。
策略师仍担心美国升息是否将影响欧元区，但相信欧洲央行将尽一切努力缓解冲击。
周三公布的数据显示，西班牙7月通胀率为负0.3%，而路透调查分析师预期为负0.1%，不过数据显示西班牙第二季经济成长优于预期。
ING资深利率策略师Alessandro Giansanti称，“今年底欧洲央行采取量化宽松措施的可能性急剧上升，”
数据公布后，西班牙10年期公债收益率 跌2.5个基点，至2.455%，意大利10年期公债收益率 下滑2个基点，至2.63%，目前两者均处于纪录低位。
投资者目前等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)1800GMT公布会议声明。(完)
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(编译 于春红; 审校 李军)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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