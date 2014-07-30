欧元债市：西班牙和意大利公债收益率近纪录低位，因西班牙公布数据显示通缩

路透伦敦7月30日 - 西班牙和意大利公债收益率周三双双跌至纪录低位附近，因数据显示西班牙7月消费者物价跌速快于预期，令欧洲央行进一步承受放宽货币政策的压力。

策略师仍担心美国升息是否将影响欧元区，但相信欧洲央行将尽一切努力缓解冲击。

周三公布的数据显示，西班牙7月通胀率为负0.3%，而路透调查分析师预期为负0.1%，不过数据显示西班牙第二季经济成长优于预期。

ING资深利率策略师Alessandro Giansanti称，“今年底欧洲央行采取量化宽松措施的可能性急剧上升，”

数据公布后，西班牙10年期公债收益率 跌2.5个基点，至2.455%，意大利10年期公债收益率 下滑2个基点，至2.63%，目前两者均处于纪录低位。

投资者目前等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)1800GMT公布会议声明。(完)

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