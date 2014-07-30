纽约期市：ICE可可升至近三年高位，原糖触及五个月低位

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透纽约/伦敦7月30日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三升至三年高位附近，因预期行业买入，原糖触及2月低位后几无变动，阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中小涨。
ICE-9月可可期货 收升28美元，或0.9%，报每吨3,205美元，日高在3,214美元，接近上周触及的三年高位3,234美元。
伦敦12月可可期货 一度升至每吨1,982英镑，此为该月可可 的合约高位，之后缩减涨幅，最终收升26英镑或1.3%，报每吨1,978英镑。
“投机者知道行业有买入的需要，但没有生产者卖出，”商品交易咨询机构NickJen Capital董事总经理Nick Gentile称。
洲际交易所(ICE)-10月原糖期货 小升0.01美分，或0.06%，收报每磅16.63美分，稍早下滑至2月来最低的16.52美分。
LIFFE-10月白糖合约 收高1.10美元，或0.2%，收报每吨441.30美元。
ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 升1.8美分，或约1%，报每磅1.825美元。LIFFE-9月罗布斯塔咖啡期货 收高3美元，或0.1%，收报每吨2,037美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。