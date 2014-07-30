美国FED：进一步推进缩减购债举措，指出通胀上升

路透华盛顿7月30日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三进一步推进缩减购债刺激措施的计划，上调对美国经济状况的评估，但重申不急于升息。

美联储将月度资产购买规模从350亿美元削减至250亿美元，今年秋季有望完成结束购债措施。

美联储重申，在结束购债后，可能“相当长一段时间内“把利率维持在近零水平，并再次声明有必要采取“宽松”政策。

但美联储也称就业市场状况正在改善，失业率下降，并承认通胀上升。

美联储在结束为期两日的政策会议后表示，通胀已经“有所接近”联邦公开市场委员会的的长期目标。

这一措辞与上次会议有所不同，暗示美联储更加关注通胀风险。

美联储一些官员担心央行的低利率时期过久，可能引发不乐见的通胀水平。但包括美联储主席叶伦在内的其他官员认为，经济中存在很大的闲置水平，并对过早升息表示担心。(完)