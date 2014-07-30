美国FED：进一步推进缩减购债举措，指出通胀上升

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透华盛顿7月30日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三进一步推进缩减购债刺激措施的计划，上调对美国经济状况的评估，但重申不急于升息。
美联储将月度资产购买规模从350亿美元削减至250亿美元，今年秋季有望完成结束购债措施。
美联储重申，在结束购债后，可能“相当长一段时间内“把利率维持在近零水平，并再次声明有必要采取“宽松”政策。
但美联储也称就业市场状况正在改善，失业率下降，并承认通胀上升。
美联储在结束为期两日的政策会议后表示，通胀已经“有所接近”联邦公开市场委员会的的长期目标。
这一措辞与上次会议有所不同，暗示美联储更加关注通胀风险。
美联储一些官员担心央行的低利率时期过久，可能引发不乐见的通胀水平。但包括美联储主席叶伦在内的其他官员认为，经济中存在很大的闲置水平，并对过早升息表示担心。(完)
(编译 于春红; 审校 李军)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。