芝加哥期市：CBOT玉米期货微幅收高，受与小麦升势相关的空头回补支撑

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透芝加哥7月30日 - 美国玉米期货周三微幅收高，从前一交易日的跌势中反弹，交易商指因受与小麦价格大涨相关的空头回补支撑。
但玉米期货涨势受限，因预报称将出现有利于作物的降雨，而且预期美国玉米收成单产将创纪录高位。连续图表上，玉米期货 仍接近上周触及的四年低点。
分析师预计美国农业部周四将公布，2013/14年销售季美国玉米出口量为30至40万吨，2014/15年销售季出口量将为50至80万吨。
9月玉米合约 微升1/4美分，收报3.61-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为219,793口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 于春红; 审校 李军)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。