芝加哥期市：CBOT玉米期货微幅收高，受与小麦升势相关的空头回补支撑

路透芝加哥7月30日 - 美国玉米期货周三微幅收高，从前一交易日的跌势中反弹，交易商指因受与小麦价格大涨相关的空头回补支撑。

但玉米期货涨势受限，因预报称将出现有利于作物的降雨，而且预期美国玉米收成单产将创纪录高位。连续图表上，玉米期货 仍接近上周触及的四年低点。

分析师预计美国农业部周四将公布，2013/14年销售季美国玉米出口量为30至40万吨，2014/15年销售季出口量将为50至80万吨。

9月玉米合约 微升1/4美分，收报3.61-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为219,793口。(完)

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