芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受逢低吸纳买盘及出口销售提振

路透7月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，受逢低吸纳买盘带动，交易商指昨日9月期货 跌至合约低位。

美国农业部证实，向尼日利亚出售了205,500吨美国小麦，为小麦期货提供支撑。

外界担忧俄罗斯粮食出口形势可能因该国遭受新一轮制裁而更加复杂，小麦市场由此进一步走强。美国财政部本周对俄罗斯更多银行进行了制裁，其中包括俄罗斯农业银行。

Jefferies Bache驻芝加哥谷物分析师在提到最新制裁时称，“这是制裁可能波及至出口领域的首个迹象。”

分析师预计，美国农业部周四将公布，美国小麦出口销售数量为35至55万吨。

9月小麦期货 涨7-1/4美分，收报5.27-1/4美元。

今日CBOT小麦期货预估成交量为96,422口。(完)

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