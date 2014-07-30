全球金市：金价下跌，但交易商没有理会美联储不急于升息的迹象

* 美联储重申不急于升息

* 交易商对美联储声明无甚反应

* 美国第二季经济增长4%

路透纽约/伦敦7月30日 - 黄金期货周三收低，但交易商大致没有理会美国联邦储备理事会(美联储/FED)在声明中暗示联储不急于升息。升息将降低投资者对黄金的兴致。

现货金 维持稍早跌势，在1834 GMT，下跌0.2%，报每盎司1,295.79美元，低于上日的1,298.10美元。在美国公布第二季经济增速较预期更快后，金价在日内大部份交易时间受压。

美联储周三结束为期两日会议后发表声明，称美联储进一步推进缩减购债刺激措施的计划，上调对美国经济状况的评估，但重申不急于升息。

利率上升将鼓励投资者从黄金等没有利息收益的资产中撤走资金。美联储为应对金融危机而宣布减息，之后金价触及纪录高位。

“(声明)基本上反映了美联储将在一段长时间保持低利率的看法，”LOGIC Advisors董事总经理Bill O'Neill说。

即使如此，市场仍预计美联储将会升息，这预期向金价施压，O'Neill说。

金价在早盘下跌，此前美国商务部公布，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，预期为增长3.0%。

美国期金 收低3.40美元或0.3%，报每盎司1,294.90美元。

金价在7月势将录得2%的跌幅，6月时大涨约6%，因国际政治紧张局势促使避险的投资者买入黄金。

美国经济增长意外强劲盖过了疲弱的就业市场报告，带动美元上涨，在美联储公布政策声明后，美元保持涨势。

下个市场焦点将是周五公布的7月非农就业报告，预期该数据将显示美国经济在稳定复苏轨道之上。

现货银 升0.2%，报每盎司20.55美元。现货铂金 上涨0.1%，报每盎司1,474.40美元。现货钯金 升0.02%，报每盎司875.40美元。(完)

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