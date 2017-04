美国股市：标普500指数和Nasdaq指数收高，因美联储重申不急于升息

* 美联储缩减购债规模,上调对经济的评估

* 美国第二季经济增长强于预期

* 推特股价暴涨,上日公布业绩

* 道指跌0.2%,标普500指数升0.01%,Nasdaq指数涨0.45%

路透纽约7月30日 - 美国股市标普500指数和Nasdaq指数周三上涨,之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)在政策声明中,上调对美国经济状况的评估,但重申不急于升息。

美联储将月度资产购买规模从350亿美元削减至250亿美元,一如市场预期。

银行融股升幅居前,标普金融指数 上升0.4%,扶助支撑标普500指数。富国 扬升1.1%,报52.10美元。

“如市场预期,美联储缩减购债,且美国联邦公开市场委员会(FOMC)的实际观点是,即使美国通胀和就业达到美联储的目标,联储仍可维持货币政策宽松,”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan说。

生物科技股连续第二日提振Nasdaq指数。Nasdaq生物科技指数 扬升1%,之前Amgen Inc 公布好于预期的获利和上调财测,令股价劲升5.4%,报130.01美元。

道琼工业指数 收跌31.75点,或0.19%,至16,880.36点。标准普尔500指数 小升0.12点,或0.01%,至 1,970.07点;Nasdaq指数 收高20.204点,或0.45%,至4,462.902点。

在美联储公布政策声明前,标普500指数下跌。

美国商务部在周三稍早公布,美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%,预期为增长3.0%,第一季则修正为萎缩2.1%,先前发布第一季GDP下滑2.9%。

此外,民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示,美国7月民间就业人数增加21.8万人,低于分析师预期的增加23万人。6月增加的就业人数为28.1万人,为2012年11月以来最高。

推特 也升幅居前,该股暴涨20%,至46.30美元,录得其历来最大单日升幅,上日推特公布,月度活跃用户在第二季增长24%,好于预期。

保险股下跌,之前Humana Inc 、WellPoint Inc 和Aflac Inc 公布获利下降,尽管WellPoint的获利高于预期。

Humana劲跌5.6%,报120.34美元。WellPoint跌0.1%,报112.47美元。Aflac下滑2.8%,报61.38美元。UnitedHealth 挫跌1.6%,报82.95美元,对道指的拖累最大。

根据BATS Global Markets提供的数据,美国各证交所总成交量为约62亿股,高于本月迄今日成交均值56亿股。(完)