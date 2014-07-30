加拿大股市：创下纪录最高收位，受美国数据和美联储声明带动

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透多伦多7月30日 - 加拿大主要股指周三创下纪录最高收位，因美国数据正面和美国联邦储备理事会(FED/美联储)对货币政策前景的言论提振市场。
美联储周三在政策声明中，上调对美国经济状况的评估，但重申不急于升息。美联储将月度资产购买规模从350亿美元削减至250亿美元，今年秋季有望完成结束购债措施。美联储也称就业市场状况正在改善，失业率下降。
美国商务部周三公布，由于经济活动普遍回升，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，预期为增长3.0%，第一季则修正为萎缩2.1%，先前发布第一季GDP下滑2.9%。
尽管加拿大经济增长乏善可陈，但市场认为，加拿大最大的贸易伙伴美国经济强劲复苏，最终将令加拿大得益。
今日涨势推动加拿大主要股指创下纪录新高，股指近期屡创纪录，令本年迄今升幅累计超过13%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高78.27点，或0.51%，报15,524.82点，10大类股中有八种收高。(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。