加拿大股市：创下纪录最高收位，受美国数据和美联储声明带动

路透多伦多7月30日 - 加拿大主要股指周三创下纪录最高收位，因美国数据正面和美国联邦储备理事会(FED/美联储)对货币政策前景的言论提振市场。

美联储周三在政策声明中，上调对美国经济状况的评估，但重申不急于升息。美联储将月度资产购买规模从350亿美元削减至250亿美元，今年秋季有望完成结束购债措施。美联储也称就业市场状况正在改善，失业率下降。

美国商务部周三公布，由于经济活动普遍回升，美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%，预期为增长3.0%，第一季则修正为萎缩2.1%，先前发布第一季GDP下滑2.9%。

尽管加拿大经济增长乏善可陈，但市场认为，加拿大最大的贸易伙伴美国经济强劲复苏，最终将令加拿大得益。

今日涨势推动加拿大主要股指创下纪录新高，股指近期屡创纪录，令本年迄今升幅累计超过13%。