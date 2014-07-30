版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 05:32 BJT

美国个股：百胜集团称过去10天在中国的销售因食品丑闻而下跌，股价重挫

路透7月30日 - 百胜集团 称，对于中国供应商上海福喜不当处理食品的报导，已对过去10天百胜集团在中国肯德基和必胜客餐厅的同店销售产生“巨大负面影响”。

百胜集团股价在周三美股盘后交易中重挫6.5%。

该公司在报告中称，“如果对销售的巨大影响持续下去，那么将对全年每股盈利产生实质影响，”(完)

(编译 于春红; 审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐