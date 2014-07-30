《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月30日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 50.45 +0.39 +0.78 1564049
搜狐 57.96 +0.40 +0.69 301885
网易 85.79 +0.77 +0.91 322112
百度 219.13 -0.87 -0.40 4006214
台湾
台湾积体电路 20.72 +0.18 +0.88 1958441
联电 2.33 -0.02 -0.85 629657
日月光 6.14 +0.11 +1.82 233763
硅品精密 7.27 -0.04 -0.55 1268489
和信超媒体 1.01 -0.05 -4.72 324622
友达 4.60 +0.25 +5.75 263449
中华电信 30.42 -0.07 -0.23 15884
台湾国际航电 54.41 -3.17 -5.51 9633045
香港
中国移动 55.15 +0.26 +0.47 203262
中国联通 17.39 -0.04 -0.23 95200
中国电信 55.65 -0.39 -0.70 7983
中芯国际 4.71 +0.02 +0.43 16132
电讯盈科 6.07 -0.10 -1.65 200
(完)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。