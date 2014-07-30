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市场报道 | 2014年 7月 31日 星期四 06:12 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 50.45 +0.39 +0.78 1564049

搜狐 57.96 +0.40 +0.69 301885

网易 85.79 +0.77 +0.91 322112

百度 219.13 -0.87 -0.40 4006214

台湾

台湾积体电路 20.72 +0.18 +0.88 1958441

联电 2.33 -0.02 -0.85 629657

日月光 6.14 +0.11 +1.82 233763

硅品精密 7.27 -0.04 -0.55 1268489

和信超媒体 1.01 -0.05 -4.72 324622

友达 4.60 +0.25 +5.75 263449

中华电信 30.42 -0.07 -0.23 15884

台湾国际航电 54.41 -3.17 -5.51 9633045

香港

中国移动 55.15 +0.26 +0.47 203262

中国联通 17.39 -0.04 -0.23 95200

中国电信 55.65 -0.39 -0.70 7983

中芯国际 4.71 +0.02 +0.43 16132

电讯盈科 6.07 -0.10 -1.65 200

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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