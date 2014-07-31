金砖国家：7月30日股汇市收盘纵览

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透7月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月30日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周三收跌0.17%，报1,078.75点。
中国股市：沪综指小幅收低终止六连涨，地产、电力板块出现回调拖累大盘
香港股市：恒指连续第七个交易日上升，地产股领涨
中国汇市：人民币收创四个半月新高，成交价与中间价相向而行
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拉美股市：拉美股市周三下跌，因美国经济数据好于预期，暗示该国可能很快升息。巴西指标股指Bovespa 下跌0.42%，报56,877.97点。
拉美汇市：拉美货币下滑，因美国经济数据强于预期
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南非股市：在连续上涨两天后转跌，FirstRand 等银行股领跌，该板块遭到技术性抛盘。指标Top-40绩优股指数 跌1%至46,591点，综合指数 下跌0.9%，报51,770点。
南非汇市：兰特兑美元下跌，因美国GDP数据刺激美元急升
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印度股市：结束两个交易日的跌势上涨，Bharti Airtel 、Lupin 和Dr Reddy's Laboratories 等蓝筹股上扬，因财报好于预期。指标BSE指数 收盘上涨0.37%点，收报26,087.42点。NSE指数 收涨0.55%，收报7,791.40点。
印度汇市：印度卢比兑美元收盘小幅上涨，继续区间波动，大量外资流入印度股债市的影响，被出口商月底的美元需求抵消。卢比兑美元 收报60.06/07，上日收报60.1250/1350。
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俄罗斯股市：指标股指 涨1.25%，报1,222.400点，MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.01%，报664.51点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.61%，至35.5860卢布；卢布兑欧元 涨0.73%，至47.6600卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。