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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 08:27 BJT

金砖国家：7月30日股汇市收盘纵览

路透7月31日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月30日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周三收跌0.17%，报1,078.75点。

中国股市：沪综指小幅收低终止六连涨，地产、电力板块出现回调拖累大盘

香港股市：恒指连续第七个交易日上升，地产股领涨

中国汇市：人民币收创四个半月新高，成交价与中间价相向而行

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拉美股市：拉美股市周三下跌，因美国经济数据好于预期，暗示该国可能很快升息。巴西指标股指Bovespa 下跌0.42%，报56,877.97点。

拉美汇市：拉美货币下滑，因美国经济数据强于预期

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南非股市：在连续上涨两天后转跌，FirstRand 等银行股领跌，该板块遭到技术性抛盘。指标Top-40绩优股指数 跌1%至46,591点，综合指数 下跌0.9%，报51,770点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，因美国GDP数据刺激美元急升

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印度股市：结束两个交易日的跌势上涨，Bharti Airtel 、Lupin 和Dr Reddy's Laboratories 等蓝筹股上扬，因财报好于预期。指标BSE指数 收盘上涨0.37%点，收报26,087.42点。NSE指数 收涨0.55%，收报7,791.40点。

印度汇市：印度卢比兑美元收盘小幅上涨，继续区间波动，大量外资流入印度股债市的影响，被出口商月底的美元需求抵消。卢比兑美元 收报60.06/07，上日收报60.1250/1350。

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俄罗斯股市：指标股指 涨1.25%，报1,222.400点，MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.01%，报664.51点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.61%，至35.5860卢布；卢布兑欧元 涨0.73%，至47.6600卢布。(完) (编译 王丽鑫；审校 徐文焰)
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