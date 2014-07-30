版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 06:21 BJT

《日本重要政经日程》--7月31日

(除特别说明外，均为GMT时间)

7月30日(三)

2350 - 一周资本流动数据

7月31日(四)

-- - 日本央行审议委员木内登英对神户商界领袖发表讲话

0120 - 三个月贴现国库券标售

0130 - 6月薪资数据

0500 - 6月房屋开工

以下公司将公布季度财报：

-- - 三菱UFJ金融集团

-- - 瑞穗金融集团

0400 - Kobe Steel Ltd

0430 - 新日铁住金

0430 - Shikoku Electric Power Co

0430 - 住友商事

0500 - Tokyo Gas Co

0530 - JX Holdings Inc

0600 - 索尼

0600 - 东芝

0600 - 马自达

0600 - 富士通

0600 - 京瓷

0600 - Murata Manufacturing Co Ltd

0600 - 东北电力

0610 - 中部电力

0620 - Okinawa Electric Power Co

0630 - 中国电力

0640 - Kyushu Electric Power Co

0700 - Electric Power Development Co Ltd (J-Power)

0730 - Panasonic Corp

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛；审校 杜明霞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐