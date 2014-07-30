《综述》美联储重申不急于升息，认为通胀上升但就业市场仍存在闲置

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
叶伦认为美国6.1%的失业率夸大了就业市场的健康程度。但本月初时她曾警告，如果就业市场继续比预想中更迅速好转，那么“升息可能比目前所设想的来得更早且速度更快”。
6月时，美联储形容失业率“处于高位”，但从那以后失业率已下滑，这样的描述就被舍弃了。
然而，对于闲置劳动力的强调，显示出决策官员在观察范围更广的就业市场指标，而且对于就业市场仍然觉得不满意。
值得注意的是，官员们暗示对通胀情况更加感到宽慰，长久以来他们一直担心通胀过低。
“委员会认为通胀持续低于2%的可能性已经有所降低。”美联储称。
美国政府周三公布，第二季排除食品及能源的核心PCE物价指数上涨2%，是逾两年内最快增速。经济摆脱严寒冬季的影响而反弹。
该报告称美国第二季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长4.0%。这个结果可能强化了美联储内部对应该何时升息的辩论。(完) (编译/编译 许娜/杜明霞/李婷仪/张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。