美国与加拿大经济指标预测--7月31日-8月7日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月28日当周
7月31日(四)
1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 7月 -- 3.1434
1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 5月 +0.3% +0.1%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 7月26日当周 30.1 28.4
四周均值(万人) -- 30.2
续请失业金人数(万人) 7月19日当周 249.5 250
1230 美国企业雇佣成本 第二季 +0.5% +0.3%
1345 美国芝加哥联邦储备银行采购经理人指数(PMI) 7月 63.0 62.6
8月1日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行个人消费支出(PCE)物价指数 6月 -- +2.5%
-- 美国整体汽车销售年率(万辆) 7月 1,670 1,698
1230 美国个人所得(较前月) 6月 +0.4% +0.4%
个人支出(较前月) +0.4% +0.2%
实质个人支出(较前月) -- -0.1%
PCE物价指数(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.8%
核心PCE物价指数(较前月) +0.1% +0.2%
(较上年同期) -- +1.5%
1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增加23.3 增加28.8
民间就业岗位(万个) 增加23 增加26.2
制造业就业岗位(万个) 增加1.5 增加1.6
政府就业岗位(万个) -- 增加2.6
失业率 6.1% 6.1%
平均时薪 +0.2% +0.2%
平均每周工时 34.5 34.5
1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 8月 -- 53.5
1345 美国Markit制造业PMI 7月终值 -- 56.3
1355 美国密西根大学消费者信心指数 7月终值 82.0 81.3
现况指数 97.1 97.1
预期指数 71.5 71.1
一年通胀预期 -- 3.3%
五年通胀预期 -- 2.6%
1400 美国建筑支出 6月 +0.5% +0.1%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 56.0 55.3
ISM制造业投入物价分项指数 59.0 58.0
ISM制造业就业分项指数 53.0 52.8
ISM制造业新订单分项指数 -- 58.9
8月4日当周
8月4日(一)
1345 美国ISM纽约企业活动指数 7月 -- 635.3
1400 美国就业趋势指数 7月 -- 119.6
8月5日(二)
1345 美国Markit服务业PMI 7月终值 -- 61.0
Markit综合PMI -- 61.0
1400 美国工厂订单(较上月) 6月 +0.5% -0.5%
耐久财订单(较上月) 6月修正值 -- +0.7%
扣除运输的耐久财订单(较上月) -- +0.8%
扣除国防的耐久财订单(较上月) -- +0.7%
扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- +1.4%
1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 45.6
1400 美国ISM非制造业指数 7月 56.1 56.0
ISM非制造业企业活动指数 57.7 57.5
ISM非制造业雇佣指数 -- 54.4
ISM非制造业新订单指数 -- 61.2
ISM非制造业物价指数 -- 61.2
8月6日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月30日当周 -- 341.7
再融资指数 -- 1,326.4
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差435 逆差444
1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 6月 -- 逆差1.5
8月7日(四)
1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -- --
1230 美国一周初请失业金人数(万人) -- -- --
四周均值(万人) -- -- --
续请失业金人数(万人) -- -- --
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 49.7
经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) -- 46.9
1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加184.5 增加196 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 白云; 审校 张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。