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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 07:16 BJT

****澳新经济指标预测--7月31日-8月7日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    7月28日当周
    
    7月31日(四)
    0130  澳洲建筑许可                                 6月            -2.0%      +9.9%
    0130  澳洲民间信贷                                 6月            +0.4%      +0.4%
              房屋信贷                                                  --       +0.5%
    0130  澳洲出口物价                                第二季          -4.5%      +3.6%
              进口物价                                                -1.3%      +3.2% 
    
    7月31日-8月1日
    2330  澳洲AIG制造业指数                            7月              --       48.90 
    
    8月1日(五)
    0130  澳洲生产者物价指数(PPI)(较前季)            第二季             --       +0.9%
                                 (较上年同期)                           --       +2.5% 
    
    8月4日当周
    
    8月4日(一)
    0030  澳洲TD-MI通胀指标                            7月              --        持平
    0130  澳洲ANZ报纸招聘广告                          7月              --       -2.3%
                 网络招聘广告                                           --       +4.5%
    0130  澳洲零售销售(较前月)                         6月              --       -0.5%
          澳洲零售销售(较前季)                       第二季             --       +1.2%
    
    8月4日-5日
    2330  澳洲AIG服务业指数                            7月              --        47.6
    
    8月5日(二)
    0130  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                6月              --   逆差19.11
             商品/服务进口                                              --       -1.0%
             商品/服务出口                                              --       -5.0%
    0430  澳洲央行利率决议                             8月              --        2.5%
    2245  新西兰HLFS失业率                           第二季             --        6.0%
                HLFS就业增长(较前季)                                    --       +0.9%
                HLFS就业参与率                                          --       69.3%
          新西兰劳工成本指数(较上季)                                    --       +0.3%
                            (较上年同期)                                --       +1.6%
    
    8月6日-7日
    2330  澳洲AIG建筑业指数                           7月               --          52
    
    8月7日(四)
    0130  澳洲就业人数(万人)                          7月               --    增加1.59
              全职就业人数(万人)                                        --    减少0.38
              就业参与率                                                --       64.7%
              失业率                                                    --        6.0%(完)
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