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市场报道 | 2014年 7月 31日 星期四 07:23 BJT

EIA库存周报：美国上周原油库存降幅超预期，油品库存增幅低于预期

路透7月30日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存幅超过预期，而汽油和馏分油库存增幅低于预期。

7月25日止当周，美国原油库存 减少370万桶，分析师预估为减少150万桶。

EIA称，美国原油交割地库欣库存 下降92.4万桶，至1,790万桶。

炼厂原油日加工量 减少4.7万桶。

汽油库存 增加36.5万桶，路透调查中分析师预估为增加130万桶，需求较上年同期下降1%，表明美国墨西哥湾沿岸油品出口依然强劲。

“出口数据可能会对美国原油价格构成一定支撑，”Global Hunter Securities的宏观策略师Richard Hastings称。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加78.9万桶，分析师预估为增加150万桶。

美国上周原油日进口量 增加31.5万桶。

报告公布后，布兰特原油和美国原油在短暂上扬后回落，分别收挫1.21美元报每桶106.51美元，和下跌0.70美元收报每桶100.27美元。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
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