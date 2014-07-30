EIA库存周报：美国上周原油库存降幅超预期，油品库存增幅低于预期

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透7月30日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存幅超过预期，而汽油和馏分油库存增幅低于预期。
7月25日止当周，美国原油库存 减少370万桶，分析师预估为减少150万桶。
EIA称，美国原油交割地库欣库存 下降92.4万桶，至1,790万桶。
炼厂原油日加工量 减少4.7万桶。
汽油库存 增加36.5万桶，路透调查中分析师预估为增加130万桶，需求较上年同期下降1%，表明美国墨西哥湾沿岸油品出口依然强劲。
“出口数据可能会对美国原油价格构成一定支撑，”Global Hunter Securities的宏观策略师Richard Hastings称。
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加78.9万桶，分析师预估为增加150万桶。
美国上周原油日进口量 增加31.5万桶。
报告公布后，布兰特原油和美国原油在短暂上扬后回落，分别收挫1.21美元报每桶106.51美元，和下跌0.70美元收报每桶100.27美元。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。