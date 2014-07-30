EIA库存周报：美国上周原油库存降幅超预期，油品库存增幅低于预期

路透7月30日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布数据显示，美国上周原油库存幅超过预期，而汽油和馏分油库存增幅低于预期。

“出口数据可能会对美国原油价格构成一定支撑，”Global Hunter Securities的宏观策略师Richard Hastings称。

包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加78.9万桶，分析师预估为增加150万桶。

报告公布后，布兰特原油和美国原油在短暂上扬后回落，分别收挫1.21美元报每桶106.51美元，和下跌0.70美元收报每桶100.27美元。(完) (编译 王兴亚；审校 杜明霞)