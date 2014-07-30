《综述》阿根廷债务谈判失败，将很快陷入违约

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
Kicillof称，阿根廷向钉子户债权人提出了类似于近期向其他债权人提出过的条件，但全都被拒绝。
自2002年发生违约后，阿根廷先后在2005年和2010年进行了债务重组。超过90%的债券持有人同意接受偿付额减少的新债券。钉子户债权人则拒绝接受阿政府开出的条件，一位美国法官裁定，阿政府向这些债权人全额偿还13.3亿美元外加利息。
新违约对阿根廷经济的影响预计不会像十多年前那么大。当年违约引发的街头抗议导致数十人丧生，当局为了防止银行遭挤兑，冻结了储户的账户。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。