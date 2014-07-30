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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 07:41 BJT

《综述》阿根廷债务谈判失败，将很快陷入违约

Kicillof称，阿根廷向钉子户债权人提出了类似于近期向其他债权人提出过的条件，但全都被拒绝。

自2002年发生违约后，阿根廷先后在2005年和2010年进行了债务重组。超过90%的债券持有人同意接受偿付额减少的新债券。钉子户债权人则拒绝接受阿政府开出的条件，一位美国法官裁定，阿政府向这些债权人全额偿还13.3亿美元外加利息。

新违约对阿根廷经济的影响预计不会像十多年前那么大。当年违约引发的街头抗议导致数十人丧生，当局为了防止银行遭挤兑，冻结了储户的账户。
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