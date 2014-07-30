企业并购：意大利批准中国国家电网收购能源控股公司CDP Reti股权

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透罗马7月30日 - 意大利Cassa Depositi e Prestiti(CDP)周三称，该行董事会已经批准以不超过21亿欧元(28亿美元)的价格，将旗下能源网络控股公司CDP Reti的35%股权出售给中国国家电网。
国有控股公司CDP全资拥有CDP Reti，后者持有天然气传输集团Snam 的30%股权，而且即将获得电网公司Terna 类似比例的股权。
根据声明稿，意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周四将主持CDP和中国国家电网的协议签约仪式。
意大利为降低政府高达2万亿欧元的公共债务，并筹措基建项目建设资金，计划出脱国有资产筹资。本案也成为中国在意大利最大投资案之一。
声明稿称，根据本项交易内容，CDP Reti在出售股权之前将获得一笔15亿欧元贷款，其中45%来自CDP，55%来自一个银行团资金池。
当交易在未来数月中完成之后，中国国家电网将可在CDP Reti的五席董事会成员中提名两席，并可在Snam和Terna分别指派一位董事会代表。(完)
(编译 李婷仪 审校 张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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