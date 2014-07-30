韩股业绩：三星电子第二季营业利润同比锐减24.6%，智能手机业务不佳

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透首尔7月31日 - 全球最大智能手机厂商韩国三星电子 周四公布，第二季营业利润锐减24.6%，与财测相符，因智能手机部门业绩令人失望。
该公司公布4-6月当季营业利润为7.2万亿(兆)韩元(约合70.3亿美元)，符合财测。
手机部门营业利润从上年同期的6.28万亿韩元降至4.42万亿，前一季为6.43万亿。
三星电子股票市值为2,240亿美元，周三收高0.7%，同日大盘 上涨1%。(完)
(编译 郑茵 审校 杜明霞)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。