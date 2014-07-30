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货币新闻 | 2014年 7月 31日 星期四 07:59 BJT

韩股业绩：三星电子第二季营业利润同比锐减24.6%，智能手机业务不佳

路透首尔7月31日 - 全球最大智能手机厂商韩国三星电子 周四公布，第二季营业利润锐减24.6%，与财测相符，因智能手机部门业绩令人失望。

该公司公布4-6月当季营业利润为7.2万亿(兆)韩元(约合70.3亿美元)，符合财测。

手机部门营业利润从上年同期的6.28万亿韩元降至4.42万亿，前一季为6.43万亿。

三星电子股票市值为2,240亿美元，周三收高0.7%，同日大盘 上涨1%。(完)

(编译 郑茵 审校 杜明霞)
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