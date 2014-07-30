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市场报道 | 2014年 7月 31日 星期四 07:49 BJT

欧洲个股：辉瑞将以6.35亿美元收购Baxter的疫苗部门

路透7月30日 - 辉瑞(Pfizer) 周三同意收购Baxter International 的疫苗部门以及部分生产设施，交易总额6.35亿美元。

此交易将使得辉瑞取得Baxter的脑膜炎疫苗NeisVac-C以及脑炎疫苗FSME-IMMUN。

辉瑞还将获得Baxter在奥地利的部分生产设施，上述疫苗在奥地利生产。

交易预计在年底前完成。

辉瑞表示，该交易料不会对其全年业绩预估造成影响。

Baxter预计，交易将略微削减第四季经调整的获利，并使得2015年经调整获利每股减少约0.15美元。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
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