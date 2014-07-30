欧洲个股：辉瑞将以6.35亿美元收购Baxter的疫苗部门

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透7月30日 - 辉瑞(Pfizer) 周三同意收购Baxter International 的疫苗部门以及部分生产设施，交易总额6.35亿美元。
此交易将使得辉瑞取得Baxter的脑膜炎疫苗NeisVac-C以及脑炎疫苗FSME-IMMUN。
辉瑞还将获得Baxter在奥地利的部分生产设施，上述疫苗在奥地利生产。
交易预计在年底前完成。
辉瑞表示，该交易料不会对其全年业绩预估造成影响。
Baxter预计，交易将略微削减第四季经调整的获利，并使得2015年经调整获利每股减少约0.15美元。(完) (编译 王兴亚；审校 张荻)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。